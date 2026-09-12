ВИДЕО. российская ракета уничтожила квартиру семьи Ястремской в Одессе
12 сентября россия нанесла ракетный удар по Одессе, известно минимум о 23 пострадавших
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что российская ракетка уничтожила квартиру в Одессе, которая принадлежит ее семье.
Ястремская опубликовала соответствующие кадры в своих социальных сетях.
«Эта ночь... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит «русский мир». Прямой удар крылатой ракеты «Калибр», – подписано видео.
В результате российской ракетной атаки по Одессе пострадало минимум 23 человека, среди которых – пятимесячный ребенок. Семь человек и ребенок госпитализированы.
ВИДЕО. российская ракета уничтожила квартиру семьи Ястремской в Одессе
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