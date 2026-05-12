  4. Маррей станет тренером бывшего 4-го номера ATP на период травяного сезона
12 мая 2026, 22:26 | Обновлено 12 мая 2026, 22:27
Маррей станет тренером бывшего 4-го номера ATP на период травяного сезона

Легендарный британец присоединился к тренерскому штабу Джека Дрейпера

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей и Джек Дрейпер

Двукратный чемпион Уимблдона, экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей присоединился к тренерскому штабу соотечественника, бывшего четвертого номера рейтинга ATP Джека Дрейпера (ATP 50).

Маррей будет тренером Дрейпера на период травяного сезона-2026. Ранее известный британец был наставником легендарного серба Новака Джоковича.

Джек прекратил сотрудничество с экс-тренером Маррея, Джейми Дельгадо, с которым работал последние 6 месяцев.

«Я очень благодарен Джейми за все, что он делал для меня в последние шесть месяцев нашей работы. Он тренер мирового класса и замечательный человек. В переходный период меня продолжит поддерживать команда LTA (Lawn Tennis Association – Британская федерация тенниса), к которой присоединится Энди Маррей. Он будет помогать мне на протяжении всего травяного сезона».

Британец восстанавливается после травмы. Дрейпер снялся с поединка на турнире ATP 500 в Барселоне из-за проблем с коленом, а затем заявил о снятии с Мастерсов в Мадриде и Риме, а также с Ролан Гаррос.

Энди Маррей Джек Дрейпер Уимблдон (теннис)
Алина Грушко
