Сапронов оценил шансы Марты Костюк в полуфинале Уимблдона

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины, спортивный инвестор Юрий Сапронов оценил шансы своей соотечественницы Марты Костюк в полуфинале Уимблдона:

В битве за выход в финал соперницей украинки станет представительница Чехии Линда Носкова.

«Носкова – это другой игрок, чешская школа. Я по-прежнему утверждаю и могу аргументированно доказать, что там самый лучший женский теннис в мире, начиная с детского и подросткового спорта.

В рейтинге WTA, по крайней мере, в топ-200, процент спортсменок из Чехии невероятный. Ни у кого нет столько: ни у американок, ни у россиянок. Это удивительная школа.

Поэтому Марте я хочу пожелать хотя бы 65% + первый мяч, тогда все будет хорошо. На траве это очень принципиально. К сетке она ходит, играть плоско умеет, мяч держит перед собой, далеко не отходит.

Кажется, у Носковой статистика около 70% на первом мяче. Высокая «травяная» девушка. Матч будет очень-очень непростым. Смотрел игры Носковой и помню ее еще с юниоров. Линда – серьезный соперник на траве», – рассказал Сапронов.