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  4. Сапронов оценил шансы Марты Костюк в полуфинале Уимблдона
WTA
09 июля 2026, 09:57 |
1005
0

Сапронов оценил шансы Марты Костюк в полуфинале Уимблдона

В поединке за выход в финал украинка сразится с Линдой Носковой из Чехии

09 июля 2026, 09:57 |
1005
0
Сапронов оценил шансы Марты Костюк в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины, спортивный инвестор Юрий Сапронов оценил шансы своей соотечественницы Марты Костюк в полуфинале Уимблдона:

В битве за выход в финал соперницей украинки станет представительница Чехии Линда Носкова.

«Носкова – это другой игрок, чешская школа. Я по-прежнему утверждаю и могу аргументированно доказать, что там самый лучший женский теннис в мире, начиная с детского и подросткового спорта.

В рейтинге WTA, по крайней мере, в топ-200, процент спортсменок из Чехии невероятный. Ни у кого нет столько: ни у американок, ни у россиянок. Это удивительная школа.

Поэтому Марте я хочу пожелать хотя бы 65% + первый мяч, тогда все будет хорошо. На траве это очень принципиально. К сетке она ходит, играть плоско умеет, мяч держит перед собой, далеко не отходит.

Кажется, у Носковой статистика около 70% на первом мяче. Высокая «травяная» девушка. Матч будет очень-очень непростым. Смотрел игры Носковой и помню ее еще с юниоров. Линда – серьезный соперник на траве», – рассказал Сапронов.

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WTA Уимблдон (теннис) Марта Костюк Линда Носкова Юрий Сапронов
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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