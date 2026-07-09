Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона

9 июля в полуфинале Уимблдона свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 13) и Линда Носкова (WTA 12).

Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Марта Костюк

В этом сезоне Марту тяжело перехвалить, ведь она играет очень хорошо и показывает великолепные результаты. На счету украинки уже два полуфинала на мейджорах, выигранный тысячник в Мадриде, а также трофей в Руане.

Костюк никогда не славилась сильной игрой на траве, так что такого сильного выступления на Уимблдоне она даже сама от себя не ожидала. Спортсменка только лишний раз подтверждает, как она серьезно прогрессирует, уже и покрытие не имеет большого значения.

Путь здесь для теннисистки начался с победы над аргентинкой Надей Подороской – 6:2, 6:1, потом с трудом обыграла «нейтралку» Блинкову – 6:7, 6:3, 6:3. Далее была победа над неудобной американкой Эммой Наварро – 6:2, 4:6, 6:1, в четвертом круге была еще одна представительница США Эшлин Крюгер – 6:4, 6:4.

Четвертьфинал для Костюк получился неожиданно простым, уверенная победа над когда-то грозной итальянкой Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. Теперь вторая попытка за год попасть в финал мейджора, есть больше опыта и уверенности, титул совсем близко.

Линда Носкова

Хоть чешка и считается сильной теннисисткой, до начала травяных турниров она не впечатляла, ее главным достижением был Индиан-Уэллс. А вот при подготовке к Уимблдону она выиграла пятисотник в Берлине, где одолела в финале Джессику Пегулу.

Этот мейджор Носкова начала с победы над немкой Эллой Зайдель – 6:4, 6:3, во втором круге удалось разобраться с колумбийкой Камилой Осорио – 6:3, 4:6, 6:2. Самая сложная была битва в третьем круге против румынки Сораны Кырсти, здесь даже пришлось отыграть один матчбол в третьем сете – 2:6, 6:3, 7:6. В четвертом круге чешка одолела опытную американку Мэдисон Киз – 6:4, 7:6. Свой четвертьфинальный матч Носкова выиграла у крепкой бельгийки Элизе Мертенс – 6:3, 7:5.

Для теннисистки данное выступление пока лучшее на Уимблдоне и мейджорах в целом, так близко к слэму она еще не была.

Личные встречи

Первый и единственный раз спортсменки пересекались в четвертьфинале турнира в Мадриде, где получился сумасшедший первый сет и не было борьбы во втором, Костюк отпраздновала победу со счетом 7:6, 6:0.

Прогноз

Мотивация у теннисисток будет зашкаливать, каждая может пробиться в свой первый финал мейджора в карьере. Обе спортсменки сейчас в отличной форме, поэтому букмекеры не рискнули выделить фаворита.

Напомню, что в другом полуфинале сыграют Каролина Мухова – Коко Гауфф. В этом матче будет очень важно справиться с давлением, ведь теннисистки примерно одного класса, они молоды и хотят побеждать. Рискну поставить на чистую победу Марты, которая проводит блестящий сезон.