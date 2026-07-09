Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2026, 07:20 |
906
1

Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона

Встреча состоится 9 июля и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву

09 июля 2026, 07:20 |
906
1 Comments
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк и Линда Носкова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июля в полуфинале Уимблдона свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 13) и Линда Носкова (WTA 12).

Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

В этом сезоне Марту тяжело перехвалить, ведь она играет очень хорошо и показывает великолепные результаты. На счету украинки уже два полуфинала на мейджорах, выигранный тысячник в Мадриде, а также трофей в Руане.

Костюк никогда не славилась сильной игрой на траве, так что такого сильного выступления на Уимблдоне она даже сама от себя не ожидала. Спортсменка только лишний раз подтверждает, как она серьезно прогрессирует, уже и покрытие не имеет большого значения.

Путь здесь для теннисистки начался с победы над аргентинкой Надей Подороской – 6:2, 6:1, потом с трудом обыграла «нейтралку» Блинкову – 6:7, 6:3, 6:3. Далее была победа над неудобной американкой Эммой Наварро – 6:2, 4:6, 6:1, в четвертом круге была еще одна представительница США Эшлин Крюгер – 6:4, 6:4.

Четвертьфинал для Костюк получился неожиданно простым, уверенная победа над когда-то грозной итальянкой Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. Теперь вторая попытка за год попасть в финал мейджора, есть больше опыта и уверенности, титул совсем близко.

Линда Носкова

Хоть чешка и считается сильной теннисисткой, до начала травяных турниров она не впечатляла, ее главным достижением был Индиан-Уэллс. А вот при подготовке к Уимблдону она выиграла пятисотник в Берлине, где одолела в финале Джессику Пегулу.

Этот мейджор Носкова начала с победы над немкой Эллой Зайдель – 6:4, 6:3, во втором круге удалось разобраться с колумбийкой Камилой Осорио – 6:3, 4:6, 6:2. Самая сложная была битва в третьем круге против румынки Сораны Кырсти, здесь даже пришлось отыграть один матчбол в третьем сете – 2:6, 6:3, 7:6. В четвертом круге чешка одолела опытную американку Мэдисон Киз – 6:4, 7:6. Свой четвертьфинальный матч Носкова выиграла у крепкой бельгийки Элизе Мертенс – 6:3, 7:5.

Для теннисистки данное выступление пока лучшее на Уимблдоне и мейджорах в целом, так близко к слэму она еще не была.

Личные встречи

Первый и единственный раз спортсменки пересекались в четвертьфинале турнира в Мадриде, где получился сумасшедший первый сет и не было борьбы во втором, Костюк отпраздновала победу со счетом 7:6, 6:0.

Прогноз

Мотивация у теннисисток будет зашкаливать, каждая может пробиться в свой первый финал мейджора в карьере. Обе спортсменки сейчас в отличной форме, поэтому букмекеры не рискнули выделить фаворита.

Напомню, что в другом полуфинале сыграют Каролина Мухова – Коко Гауфф. В этом матче будет очень важно справиться с давлением, ведь теннисистки примерно одного класса, они молоды и хотят побеждать. Рискну поставить на чистую победу Марты, которая проводит блестящий сезон.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
09.07.2026 -
17:00
Линда Носкова
Победа Костюк 1.73 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Соперника Костюк в SF Уимблдона лидирует по победам на траве с 2025 года
Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Паолини пояснила, почему проиграла Костюк в 1/4 финала Уимблдона-2026
Марта Костюк Линда Носкова Уимблдон-2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК: «Они разрушили четыре улицы. Это в 5 км от дома моих родителей»
Теннис | 09 июля 2026, 06:15 0
КОСТЮК: «Они разрушили четыре улицы. Это в 5 км от дома моих родителей»
КОСТЮК: «Они разрушили четыре улицы. Это в 5 км от дома моих родителей»

Пресс-конференция Марты после выхода в полуфинал Уимблдонского турнира 2026

Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08 июля 2026, 07:07 8
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина

Вратарь не входит в планы клуба в качестве долгосрочной замены Куртуа

В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Футбол | 08.07.2026, 23:26
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
Футбол | 08.07.2026, 10:09
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Бокс | 08.07.2026, 19:40
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Марті головне не перегоріти, як це сталось у Франції, сподівання на досвід, який отримала тоді
Ответить
0
Популярные новости
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42
Футбол
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 48
Теннис
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 8
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем