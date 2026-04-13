Восьмой сеяный пятисотника в Барселоне снялся с матча из-за травмы

Британский теннисист, восьмой сеяный Джек Дрейпер (ATP 28) завершил выступление на турнире ATP 500 в Барселоне из-за травмы.

Дрейпер снялся с поединка первого круга пятисотника против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 29) в третьем сете из-за травмы колена – 6:3, 3:6, 1:4 (RET.).

Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу аргентинца.

Дрейпер не принимал участие на Мастерсе в Монте-Карло для лучшей подготовки к грунтовому сезону.

В следующем круге Этчеверри сыграет с победителем поединка Нуну Боржеш – Адриан Маннарино.

Также с пятисотника в Испании, в последний момент, снялся шестой сеяный, монегаск Валентен Вашеро (ATP 17).

ATP 500 Барселона. Грунт, 1/16 финала

