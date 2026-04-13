Восьмой сеяный пятисотника в Барселоне снялся с матча из-за травмы
Джек Дрейпер прервал поединок с Томасом Мартином Этчеверри
Британский теннисист, восьмой сеяный Джек Дрейпер (ATP 28) завершил выступление на турнире ATP 500 в Барселоне из-за травмы.
Дрейпер снялся с поединка первого круга пятисотника против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 29) в третьем сете из-за травмы колена – 6:3, 3:6, 1:4 (RET.).
Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу аргентинца.
Дрейпер не принимал участие на Мастерсе в Монте-Карло для лучшей подготовки к грунтовому сезону.
В следующем круге Этчеверри сыграет с победителем поединка Нуну Боржеш – Адриан Маннарино.
Также с пятисотника в Испании, в последний момент, снялся шестой сеяный, монегаск Валентен Вашеро (ATP 17).
ATP 500 Барселона. Грунт, 1/16 финала
Томас Мартин Этчеверри – Джек Дрейпер [8] – 3:6, 6:3, 4:1 (RET.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
