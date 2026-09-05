Аргентинское дерби. Обидчик Джоковича вылетел в 3-м раунде US Open

Аргентинский теннисист Мариано Навоне (ATP 49) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем круге Навоне потерпел поражение от соотечественника Томаса Мартина Этчеверри (ATP 32) в трех сетах за 2 часа и 27 минут – 4:6, 4:6, 3:6.

Это было второе очное противостояние соперников. Мариано во второй раз проиграл Томасу Мартину.

Навоне, на старте US Open, сенсационно выбил легендарного серба Новака Джоковича в пятисетовом триллере, а затем во втором круге переиграл итальянца Маттео Берретини.

Этчеверри впервые в карьере вышел в четвертый круг американского мейджора.

В 1/8 финала аргентинец сыграет либо с Алексом Микельсеном, либо с Даниэлем Меридой Агиларом.

US Open 2026. Хард, 1/16 финала

Томас Мартин Этчеверри [27] – Мариано Навоне – 6:4, 6:4, 6:3

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