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  4. Ночная сенсация: Джокович проиграл пятисетовый триллер и вылетел с US Open!
US Open
31 августа 2026, 07:45 | Обновлено 31 августа 2026, 07:58
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Ночная сенсация: Джокович проиграл пятисетовый триллер и вылетел с US Open!

Новак в первом же раунде мейджора неожиданно проиграл Мариано Навоне за 4 часа и 40 минут

31 августа 2026, 07:45 | Обновлено 31 августа 2026, 07:58
1003
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Ночная сенсация: Джокович проиграл пятисетовый триллер и вылетел с US Open!
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) сенсационно вылетел с Открытого чемпионата США 2026 в первом же раунде.

На старте американского мейджора 39-летний Ноле проиграл пятисетовый триллер представителю Аргентины Мариано Навоне (АТР 49) за 4 часа и 40 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Мариано Навоне (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

В четвертой партии Новак первым сделал брейк и повел 2:1, но после проиграл 11 из 12 геймов.

Джокович впервые в карьере проиграл в первом круге US Open. Новак четыре раза выигрывал трофей на кортах Нью-Йорка – в 2011, 2015, 2018, 2023 годах.

При счете 3:1 в пятом сете в пользу Навоне Джокович пустил слезу на корте. Новак плохо чувствовал себя физически и играл через боль в конце поединка.

Мариано лишь во второй раз в карьере выиграл матч на USO и впервые одержал победу в пятисетовом матче. Во втором круге мейджора аргентинец встретится с победителем матча Маттео Берреттини – Стен Вавринка.

Навоне стал первым теннисистом после Пола Голдстейна (Australian Open 2006), которому удалось победить Джоковича в первом круге турнира Grand Slam.

Навоне одержал первую победу над игроком из топ-10 на GS и вторую в карьере – в мае 2026 году Мариано одолел Феликса Оже-Альяссима (на тот момент – пятую ракетку мира) на Мастерсе в Риме.

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Мариано Навоне Новак Джокович US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Вже сили не ті. Треба закінчувати яскраву кар'єру.
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+2
Пора ставити крапку у кар'єрі...
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+1
Не треба було з орчихою в міксті грати
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