Джокович впервые за восемь лет покинет топ-10 рейтинга ATP

39-летний сербский теннисист и обладатель 24 трофеев Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) впервые с июля 2018 года покинет топ-10 мирового рейтинга АТР.

В ночь на 31 августа Джокович потерпел сенсационное поражение от Мариано Навоне (Аргентина, ATP 49) в матче первого раунда Открытого чемпионата США 2026 – 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Джокович не сумел защитить прошлогодний полуфинал на кортах US Open и потерял 790 очков. В LIVE-рейтинге АТР Новак располагается на 11-м месте.

Джокович также впервые в карьере проиграл матч 1-го раунда на US Open. Ранее его худшим результатом в Нью-Йорке был третий круг.

Новак лишь третий раз в карьере вылетел с турнира Grand Slam в первом раунде. Предыдущие два поражения были на Australian Open в 2005 и 2006 годах.

LIVE-рейтинг АТР

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