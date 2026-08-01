Организаторы US Open опубликовали предварительный список участников микста

Организаторы US Open 2026 опубликовали первый список участников, которые подали заявки на участие в турнире в смешанном парном разряде.

Предварительный список заявленных пар на микст US Open 2026:

Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия)

Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США)

Мирра Андреева / Андрей Рублев

Ига Свентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия)

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия)

Диана Шнайдер / Даниил Медведев

Аманда Анисимова (США) / Лернер Тьен (США)

Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Лейла Фернандес (Канада) / Фрэнсис Тиафо (США)

Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверев (Германия)

Елена-Габриэла Русе (Румыния) / Нуну Боржеш (Португалия)

Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания)

Наоми Осака (Япония) / Кеи Нисикори (Япония)

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)

Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания)

Пейтон Стернс (США) / Престон Стернс (США)

Регистрация продлится до 17 августа. По ее итогам, в основной сетке сыграют 16 дуэтов: шесть лучших пар (по сумме рейтингов в одиночном разряде), восемь пар благодаря wild card, которые получат от организаторов соревнований (имена огласят позже) и две пары – победители квалификации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции перед стартом турнира WTA 500 в Вашингтоне поделилась, что также хочет выступить на US Open 2026 в миксте вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом:

«Мы бы с удовольствием сыграли. Посмотрим, потому что рейтинг Гаэля сейчас не такой, как нам бы хотелось. Так что да, возможно, будем ждать wild card, или не знаю. Посмотрим. Сейчас, возможно, формат немного отличается от прошлого года. Не знаю. Так что посмотрим. Надеюсь, мы сможем сыграть. Если нет – значит нет. Вот так».

Формат поединков:

Матчи пройдут до двух побед в сетах, каждый сет – до четырех геймов, без преимущества. При счете 4:4 проводится тай-брейк. В случае третьего сета – играется супер тай-брейк до 10 очков.

В финале сеты будут играть до шести геймов. При счете 6:6 состоится тай-брейк, решающий сет также заменит матчевой тай-брейк до десяти очков.

Рассписание:

24 августа (понедельник) – квалификационный раунд

25 августа (вторник) – первый круг и четвертьфиналы

26 августа (среда) – полуфиналы и финал

Все матчи будут проходить либо на корте Артура Эша, либо на Луис Армстронг Стэдиум.