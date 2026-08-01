Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Организаторы US Open опубликовали предварительный список участников микста
US Open
01 августа 2026, 00:06 |
120
0

Организаторы US Open опубликовали предварительный список участников микста

Соревнования в смешанном парном разряде пройдут с 24 по 26 августа

01 августа 2026, 00:06 |
120
0
Организаторы US Open опубликовали предварительный список участников микста
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Организаторы US Open 2026 опубликовали первый список участников, которые подали заявки на участие в турнире в смешанном парном разряде.

Предварительный список заявленных пар на микст US Open 2026:

  • Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия)
  • Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США)
  • Мирра Андреева / Андрей Рублев
  • Ига Свентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия)
  • Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия)
  • Диана Шнайдер / Даниил Медведев
  • Аманда Анисимова (США) / Лернер Тьен (США)
  • Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  • Лейла Фернандес (Канада) / Фрэнсис Тиафо (США)
  • Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверев (Германия)
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) / Нуну Боржеш (Португалия)
  • Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания)
  • Наоми Осака (Япония) / Кеи Нисикори (Япония)
  • Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)
  • Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания)
  • Пейтон Стернс (США) / Престон Стернс (США)

Регистрация продлится до 17 августа. По ее итогам, в основной сетке сыграют 16 дуэтов: шесть лучших пар (по сумме рейтингов в одиночном разряде), восемь пар благодаря wild card, которые получат от организаторов соревнований (имена огласят позже) и две пары – победители квалификации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции перед стартом турнира WTA 500 в Вашингтоне поделилась, что также хочет выступить на US Open 2026 в миксте вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом:

«Мы бы с удовольствием сыграли. Посмотрим, потому что рейтинг Гаэля сейчас не такой, как нам бы хотелось. Так что да, возможно, будем ждать wild card, или не знаю. Посмотрим. Сейчас, возможно, формат немного отличается от прошлого года. Не знаю. Так что посмотрим. Надеюсь, мы сможем сыграть. Если нет – значит нет. Вот так».

Формат поединков:

Матчи пройдут до двух побед в сетах, каждый сет – до четырех геймов, без преимущества. При счете 4:4 проводится тай-брейк. В случае третьего сета – играется супер тай-брейк до 10 очков.

В финале сеты будут играть до шести геймов. При счете 6:6 состоится тай-брейк, решающий сет также заменит матчевой тай-брейк до десяти очков.

Рассписание:

  • 24 августа (понедельник) – квалификационный раунд
  • 25 августа (вторник) – первый круг и четвертьфиналы
  • 26 августа (среда) – полуфиналы и финал

Все матчи будут проходить либо на корте Артура Эша, либо на Луис Армстронг Стэдиум.

По теме:
Элина Свитолина – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне
Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен полный состав сборных Европы и Мира на Кубок Лейвера 2026
Елена-Габриэла Русе Кеи Нисикори Андреа Вавассори Арина Соболенко Новак Джокович Елена Рыбакина Тейлор Фритц Мирра Андреева Даниил Медведев Ига Свёнтек Каспер Рууд Белинда Бенчич Флавио Коболли Диана Шнайдер Андрей Рублев Аманда Анисимова Лернер Тьен Александра Эала Феликс Оже-Альяссим Лейла Фернандес Фрэнсис Тиафо Тейлор Таунсенд Александр Зверев Нуну Боржеш Джессика Пегула Джек Дрейпер Наоми Осака Катерина Синякова Генри Паттен Пейтон Стернс Элина Свитолина Гаэль Монфис
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Футбол | 31 июля 2026, 17:45 10
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян

Крог и Аттвелл будут работать на матчах киевлян

WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают
Теннис | 31 июля 2026, 20:19 0
WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают
WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают

С первого раунда тысячника в Канаде стартуют Олейникова, Калинина и Стародубцева

ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 31.07.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Теннис | 31.07.2026, 06:59
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Футбол | 31.07.2026, 20:02
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 5
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 35
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем