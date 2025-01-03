ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча
3 января Ангелина переиграла Кимберли Биррелл в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене
3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Матч завершился за 2 часа и 40 минут со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу украинки.
В 11-м гейме решающей третьей партии Калинина забрала подачу австралийки, реализовал первый же брейк-поинт. Ангелина невероятным ударом попала на заднюю линию корта, пробив на вылет.
В полуфинале Калинина встретится с победительницей противостояния Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова.
ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча
Can you believe it?! 😳#BrisbaneTennis pic.twitter.com/epzgDKpeqP— wta (@WTA) January 3, 2025
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