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  4. ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча
WTA
03 января 2025, 06:07 |
552
0

ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча

3 января Ангелина переиграла Кимберли Биррелл в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене

03 января 2025, 06:07 |
552
0
ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился за 2 часа и 40 минут со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу украинки.

В 11-м гейме решающей третьей партии Калинина забрала подачу австралийки, реализовал первый же брейк-поинт. Ангелина невероятным ударом попала на заднюю линию корта, пробив на вылет.

В полуфинале Калинина встретится с победительницей противостояния Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова.

ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча

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Ангелина Калинина Кимберли Биррелл WTA Брисбен видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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