3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился за 2 часа и 40 минут со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу украинки.

В 11-м гейме решающей третьей партии Калинина забрала подачу австралийки, реализовал первый же брейк-поинт. Ангелина невероятным ударом попала на заднюю линию корта, пробив на вылет.

В полуфинале Калинина встретится с победительницей противостояния Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова.

ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча

