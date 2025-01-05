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  4. Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
05 января 2025, 08:25 |
589
1

Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первой игры решающего противостояния США – Польша

05 января 2025, 08:25 |
589
1
Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

5 января состоится финальное матчевое противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши.

В первой игре поединка Коко Гауфф (США, WTA 3) сыграет против Иги Свентек (Польша, WTA 2). Время начала встречи – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

Следующими на корт выйдут Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.

United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января

США – Польша

  • Коко Гауфф – Ига Свентек
  • Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Сію тобі в очі,Сію проти ночі.
Буде тобі, враже,Так, як Відьма скаже! 
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