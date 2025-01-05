Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция

5 января состоится финальное матчевое противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши.

В первой игре поединка Коко Гауфф (США, WTA 3) сыграет против Иги Свентек (Польша, WTA 2). Время начала встречи – 08:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

Следующими на корт выйдут Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.

United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января

США – Польша

Коко Гауфф – Ига Свентек

Коко Гауфф – Ига Свентек Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач

Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

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