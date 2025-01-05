Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первой игры решающего противостояния США – Польша
5 января состоится финальное матчевое противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши.
В первой игре поединка Коко Гауфф (США, WTA 3) сыграет против Иги Свентек (Польша, WTA 2). Время начала встречи – 08:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
Следующими на корт выйдут Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.
United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января
США – Польша
- Коко Гауфф – Ига Свентек
- Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Хуберт Хуркач
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