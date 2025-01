«Я говорил». Флик отреагировал на решение Ла Лиги по Ольмо и Пау Виктору

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик отреагировал на решение испанской Ла Лиги по регистрации Дани Ольмо и бразильца Пау Виктора.

«Я уверен, что клуб разрешит ситуацию с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора. Я говорил с Дани сегодня утром. И он хочет играть только за «Барселону». Мы ждем их», – сказал Флик.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Пау Виктора 2 гола и 1 ассист в 17 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола может воспользоваться проблемами «Барселоны», подписав Ольмо в «Манчестер Сити».

🚨⚠️ Hansi Flick: “I’m confident that the club will resolve the case for the registration of Dani Olmo and Pau Victor”.



“I spoke with Dani this morning… and he ONLY wants to play for Barcelona. We wait for them”. pic.twitter.com/D7dVFe25YP