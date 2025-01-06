Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 января 2025, 15:16 |
71
0

Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде 7 января в 02:30

06 января 2025, 15:16 |
71
0
Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

7 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Лейлой Фернандес (Канада) сыграет против тандема Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика). Поединок начнется 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

В четвертьфинале победительницы противостояния сыграют против пары Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пейтон Стернс – Паула Бадоса. Потенциальная соперница Костюк. Видеообзор
Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января
Джулиана Олмос Дезире Кравчик Лейла Фернандес Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
Футбол | 06 января 2025, 13:49 11
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией

У игрока проблемы с выступлениями на этом стадионе

«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 06 января 2025, 08:03 2
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри

Джей Опетая рассказал, как посетил поединок в декабре

«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Футбол | 06.01.2025, 03:03
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Прогноз на матч турнира WTA 250 в Хобарте
Теннис | 06.01.2025, 14:09
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Прогноз на матч турнира WTA 250 в Хобарте
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Прогноз на матч турнира WTA 250 в Хобарте
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Бокс | 06.01.2025, 09:05
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 5
Хоккей
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 1
Футбол
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
05.01.2025, 08:23 1
Бокс
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 19
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
05.01.2025, 10:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем