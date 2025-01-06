Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Лейлой Фернандес (Канада) сыграет против тандема Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика). Поединок начнется 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

В четвертьфинале победительницы противостояния сыграют против пары Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

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