Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде 7 января в 02:30
7 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Лейлой Фернандес (Канада) сыграет против тандема Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика). Поединок начнется 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
В четвертьфинале победительницы противостояния сыграют против пары Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.
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