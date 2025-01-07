Кого выбрали? Левый Берег определил лучшего игрока команды в 2024 году
Победу в номинации одержал Максим Механив
Участник Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» определил лучшего игрока 2024 с помощью голосования фанатов в клубном Telegram-канале.
Наибольшее количество голосов болельщики клуба отдали за основного голкипера Максима Механива – 47%. Второе место занял Олег Синица (30%), а вот тройку замкнул Даниил Сухоручко (9%).
Присоединился Максим к команде зимой 2024 из тернопольской «Нивы».
Столичный клуб находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. За 17 сыгранных матчей «Левый Берег» смог набрать 16 пунктов.
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