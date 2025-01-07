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  4. Кого выбрали? Левый Берег определил лучшего игрока команды в 2024 году
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 01:56 | Обновлено 07 января 2025, 02:36
43
1

Кого выбрали? Левый Берег определил лучшего игрока команды в 2024 году

Победу в номинации одержал Максим Механив

07 января 2025, 01:56 | Обновлено 07 января 2025, 02:36
43
1
Кого выбрали? Левый Берег определил лучшего игрока команды в 2024 году
ФК Левый Берег. Максим Механив

Участник Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» определил лучшего игрока 2024 с помощью голосования фанатов в клубном Telegram-канале.

Наибольшее количество голосов болельщики клуба отдали за основного голкипера Максима Механива – 47%. Второе место занял Олег Синица (30%), а вот тройку замкнул Даниил Сухоручко (9%).

Присоединился Максим к команде зимой 2024 из тернопольской «Нивы».

Столичный клуб находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. За 17 сыгранных матчей «Левый Берег» смог набрать 16 пунктов.

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Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Механив Олег Синица Даниил Сухоручко
Андрій Вітренко Источник: Левый берег
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Falko
Згоден.
Правда, вони і не питали )
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