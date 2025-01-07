Кого выбрали? Левый Берег определил лучшего игрока команды в 2024 году

Участник Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» определил лучшего игрока 2024 с помощью голосования фанатов в клубном Telegram-канале.

Наибольшее количество голосов болельщики клуба отдали за основного голкипера Максима Механива – 47%. Второе место занял Олег Синица (30%), а вот тройку замкнул Даниил Сухоручко (9%).

Присоединился Максим к команде зимой 2024 из тернопольской «Нивы».

Столичный клуб находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. За 17 сыгранных матчей «Левый Берег» смог набрать 16 пунктов.