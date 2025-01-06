Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ вошел экс-игрок Черноморца
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 22:27 | Обновлено 06 января 2025, 22:51
204
0

Источник: в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ вошел экс-игрок Черноморца

Сергей Политыло уехал работать в черкасский клуб

06 января 2025, 22:27 | Обновлено 06 января 2025, 22:51
204
0
Источник: в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ вошел экс-игрок Черноморца
Сергей Политыло

Экс-игрок «Черноморца» Сергей Политыло вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасском клубе ЛНЗ.

В условиях трансферного бана тренеры Черноморца всерьез рассматривали возможность усилить состав команды своим коллегой – 35-летним Сергеем Политыло. Такая идея возникла и могла быть реализована Александром Бабичем еще летом, сообщает ТаТоТаке.

Но ситуация изменилась, Политыло получил предложение и согласился войти в тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

Роман Григорчук и Сергей Политыло пересекались почти 15 лет назад в «Черноморце», тогда Сергей некоторый период был капитаном «моряков».

По теме:
Мариуполь понес первые кадровые потери
Не пригодился. Защитник клуба УПЛ покинул команду
Динамо ниже клубов с Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира
Сергей Политыло ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Роман Григорчук Александр Бабич назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Футбол | 05 января 2025, 22:51 1
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби

Бруно Алемани отметил действия Артема в двух голах

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06 января 2025, 01:47 0
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею

Чехия завоевала бронзу

Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2024 года в Украине!
Другие виды | 06.01.2025, 15:20
Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2024 года в Украине!
Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2024 года в Украине!
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 06.01.2025, 21:47
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Футбол | 06.01.2025, 03:03
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
04.01.2025, 16:13
Футбол
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
04.01.2025, 21:09 27
Футбол
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
04.01.2025, 16:02 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 15
Бокс
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем