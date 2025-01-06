Источник: в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ вошел экс-игрок Черноморца

Экс-игрок «Черноморца» Сергей Политыло вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасском клубе ЛНЗ.

В условиях трансферного бана тренеры Черноморца всерьез рассматривали возможность усилить состав команды своим коллегой – 35-летним Сергеем Политыло. Такая идея возникла и могла быть реализована Александром Бабичем еще летом, сообщает ТаТоТаке.

Но ситуация изменилась, Политыло получил предложение и согласился войти в тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

Роман Григорчук и Сергей Политыло пересекались почти 15 лет назад в «Черноморце», тогда Сергей некоторый период был капитаном «моряков».