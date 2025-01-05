«Это мечта». Легионер Кривбасса ждет вызова в национальную сборную

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич заявил о желании вызова в национальную сборную своей страны. Хорват признался, что упорно работает каждый день именно для этого.

– Ты выступал за разные возрастные группы сборной Хорватии: от U-14 до U-19. Наверное, успел поиграть против будущих звезд?

– Трудно вспомнить имена всех, однако я бы выделил Алессандро Бастони из Интера, Мойзе Кина из Фиорентины и Джанлуку Скамакку из Аталанты. Это был большой опыт для меня.

– Сборная Хорватии – мечта каждого хорвата?

– Конечно. Вообще мне кажется, у каждого футболиста есть цель – сыграть за национальную сборную своей страны. Удастся - посмотрим. Но я добросовестно работаю каждый день, чтобы эта мечта стала реальностью, – сказал Илич.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» подпишет молодого защитника львовского «Руха».