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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 09:24 | Обновлено 05 января 2025, 09:25
474
0

«Это мечта». Легионер Кривбасса ждет вызова в национальную сборную

Хрвое Илич мечтает выступать за национальную сборную Хорватии

05 января 2025, 09:24 | Обновлено 05 января 2025, 09:25
474
0
«Это мечта». Легионер Кривбасса ждет вызова в национальную сборную
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич заявил о желании вызова в национальную сборную своей страны. Хорват признался, что упорно работает каждый день именно для этого.

– Ты выступал за разные возрастные группы сборной Хорватии: от U-14 до U-19. Наверное, успел поиграть против будущих звезд?

– Трудно вспомнить имена всех, однако я бы выделил Алессандро Бастони из Интера, Мойзе Кина из Фиорентины и Джанлуку Скамакку из Аталанты. Это был большой опыт для меня.

– Сборная Хорватии – мечта каждого хорвата?

– Конечно. Вообще мне кажется, у каждого футболиста есть цель – сыграть за национальную сборную своей страны. Удастся - посмотрим. Но я добросовестно работаю каждый день, чтобы эта мечта стала реальностью, – сказал Илич.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» подпишет молодого защитника львовского «Руха».

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Хрвое Илич сборная Хорватии по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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