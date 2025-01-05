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Australian Open
05 января 2025, 07:59 | Обновлено 05 января 2025, 08:08
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Две украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Aus Open 2025

Дарья Снигур и Анастасия Соболева выступят в отборе к австралийскому мейджору

05 января 2025, 07:59 | Обновлено 05 января 2025, 08:08
310
0
Две украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

5 января состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

В отборе к первому мейджору сезона выступят две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 169) и Анастасия Соболева (WTA 216).

Снигур, которая получила 30-й номер посева, в 1-м раунде отбора сыграет против Эмилианы Аранго (Колумбия, WTA 169). Если Дарья пройдет первую соперницу, то далее встретится с победительницей противостояния Симона Вальтерт (Швейцария, WTA 174) – Бабора Палицова (Чехия, WTA 180).

Соболева на старте квалификации встретится с экс-35-й ракеткой мира Викторией Голубич (Швейцария, WTA 90). Швейцарка – вторая сеяная. Во 2-м круге отбора у Анастасии возможна или Лаура Пигосси (Бразилия, WTA 160), или Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, WTA 199).

Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (WTA 225) не дождалась нужно количества отказа теннисисток и не смогла из альтернативного списка попасть в квалификационный.

В отборе Aus Open изначально также была заявлена Юлия Стародубцева (WTA 101), однако 4 января после отказа от участия Каролин Возняцки (Дания, WTA 70) Юлия попала в основу мейджора напрямую, избежав сито отбора.

СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ AUS OPEN 2025

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жеребьевка Australian Open 2025 Дарья Снигур Анастасия Соболева Виктория Голубич Эмилиана Аранго
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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