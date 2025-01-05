Две украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Aus Open 2025

5 января состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

В отборе к первому мейджору сезона выступят две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 169) и Анастасия Соболева (WTA 216).

Снигур, которая получила 30-й номер посева, в 1-м раунде отбора сыграет против Эмилианы Аранго (Колумбия, WTA 169). Если Дарья пройдет первую соперницу, то далее встретится с победительницей противостояния Симона Вальтерт (Швейцария, WTA 174) – Бабора Палицова (Чехия, WTA 180).

Соболева на старте квалификации встретится с экс-35-й ракеткой мира Викторией Голубич (Швейцария, WTA 90). Швейцарка – вторая сеяная. Во 2-м круге отбора у Анастасии возможна или Лаура Пигосси (Бразилия, WTA 160), или Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, WTA 199).

Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (WTA 225) не дождалась нужно количества отказа теннисисток и не смогла из альтернативного списка попасть в квалификационный.

В отборе Aus Open изначально также была заявлена Юлия Стародубцева (WTA 101), однако 4 января после отказа от участия Каролин Возняцки (Дания, WTA 70) Юлия попала в основу мейджора напрямую, избежав сито отбора.

СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ AUS OPEN 2025