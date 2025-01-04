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Major League Soccer
04 января 2025, 15:05 | Обновлено 04 января 2025, 15:06
743
0

Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что

Нападающий «Интер Майами» будет награжден президентской медалью свободы

04 января 2025, 15:05 | Обновлено 04 января 2025, 15:06
743
0
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получит награду от президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена.

Легендарный 37-летний футболист будет награжден президентской медалью свободы - это высшая государственная награда в США, которую может получить гражданский человек. Кроме Месси, медали получат еще 18 человек, среди которых известный баскетболист Мэджик Джонсон.

Белый Дом объяснил решение наградить Лионеля:

«Он поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является Послом доброй воли ЮНИСЕФ».

Ранее Лионель Месси рассказал, кто был лучшим вратарем среди тех, против кого он играл в своей карьере.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Джо Байден награды
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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