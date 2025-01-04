Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Нападающий «Интер Майами» будет награжден президентской медалью свободы
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получит награду от президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена.
Легендарный 37-летний футболист будет награжден президентской медалью свободы - это высшая государственная награда в США, которую может получить гражданский человек. Кроме Месси, медали получат еще 18 человек, среди которых известный баскетболист Мэджик Джонсон.
Белый Дом объяснил решение наградить Лионеля:
«Он поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является Послом доброй воли ЮНИСЕФ».
Ранее Лионель Месси рассказал, кто был лучшим вратарем среди тех, против кого он играл в своей карьере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никита Гудименко покинул столичную команду
Зимний трансфер для этих футболистов может дать новый толчок в карьере, а то и вовсе спасти ее