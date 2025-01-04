Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получит награду от президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена.

Легендарный 37-летний футболист будет награжден президентской медалью свободы - это высшая государственная награда в США, которую может получить гражданский человек. Кроме Месси, медали получат еще 18 человек, среди которых известный баскетболист Мэджик Джонсон.

Белый Дом объяснил решение наградить Лионеля:

«Он поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является Послом доброй воли ЮНИСЕФ».

Ранее Лионель Месси рассказал, кто был лучшим вратарем среди тех, против кого он играл в своей карьере.