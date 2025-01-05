«Немного занесло». Вирт рассказал о совместной работе с Шевчуком в Вересе

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт откровенно рассказал о своем отношении к Вячеславу Шевчуку, который в свое время работал спортивным директором «волков».

«Была встреча с президентом, и он сказал, что есть кандидатура Шевчука и спросил: «Как ты на это смотришь?». Я говорю: «Нормально, положительно». Мы много лет были в одной команде, общаемся, поздравляем друг друга с Днем рождения.

Я говорю: «Приглашайте, вопросов нет». Мы втроем встретились, у каждого свои задачи. Команда моя, Слава – академия, молодежь. Но где-то потом занесло его и я сказал: «Слава, давай каждый будет делать свое дело. Я готовлю команду, я отвечаю. Не надо никуда лезть». Он все понял.

Где-то неправильные изречения были. Последние два-три месяца я знал обо всем, что говорится за моей спиной. Хотя все подходили, обнимали, говорили: Мы с тобой. Мы за тебя». Это все было не так.

Я считаю это неправильно. Ты можешь поговорить со мной, мы в хороших отношениях были. Для меня было удивительно, что он переместился поближе к руководителям, а не ко мне.

Я просто сказал: «Вячеслав, наши пути расходятся. Ты в команде работай, но все. Я тебя уважаю, потому что мы много лет играли в одной команде и тяжело работали». Поэтому с уважением, но мы разошлись. Сейчас здороваемся, жмем друг другу руку», – сказал Юрий.

Вирт является главным тренером «Нивы» (Тернополь), а Шевчук занимает должность ассистента главного тренера молодежной сборной Украины.