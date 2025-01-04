Причина может удивить. Почему Федорчук был изгнан из клуба УПЛ в 2017 году?

Бывший тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал об уходе из клуба украинского полузащитника Валерия Федорчука, которого выгнали из расположения «волков» в октябре 2017 года. Руководство ровенчан решило попрощаться с Федорчуком из-за нежелания Валерия поздравлять партнера с забитым голом.

«С Федорчуком разорвали контракт, потому что когда мы играли домашнюю игру и выиграли 1:0, он не побежал и не поздравил своего партнера, а сразу пошел и встал на свою половину поля. По-моему, Пасич забил гол. На следующий день ему говорят, что ты не поздравил партнера, ты не команда и его убирают из команды», – откровенно признался Вирт.

В настоящее время Валерий Федорчук возглавляет сборную Украины по медиафутболу, которая уже в эту субботу, 4 января, сыграет второй матч на турнире. Подопечные Федорчука встретятся с командой Марокко. Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Ранее Юрий Вирт признался, что звонил по телефону Артему Довбику после скандальных высказываний в адрес форварда национальной сборной Украины.