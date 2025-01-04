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  4. Причина может удивить. Почему Федорчук был изгнан из клуба УПЛ в 2017 году?
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 11:18 | Обновлено 04 января 2025, 12:17
1811
0

Причина может удивить. Почему Федорчук был изгнан из клуба УПЛ в 2017 году?

Валерий Федорчук не по своей воле покинул «Верес» в 2017 году

04 января 2025, 11:18 | Обновлено 04 января 2025, 12:17
1811
0
Причина может удивить. Почему Федорчук был изгнан из клуба УПЛ в 2017 году?
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Федорчук

Бывший тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал об уходе из клуба украинского полузащитника Валерия Федорчука, которого выгнали из расположения «волков» в октябре 2017 года. Руководство ровенчан решило попрощаться с Федорчуком из-за нежелания Валерия поздравлять партнера с забитым голом.

«С Федорчуком разорвали контракт, потому что когда мы играли домашнюю игру и выиграли 1:0, он не побежал и не поздравил своего партнера, а сразу пошел и встал на свою половину поля. По-моему, Пасич забил гол. На следующий день ему говорят, что ты не поздравил партнера, ты не команда и его убирают из команды», – откровенно признался Вирт.

В настоящее время Валерий Федорчук возглавляет сборную Украины по медиафутболу, которая уже в эту субботу, 4 января, сыграет второй матч на турнире. Подопечные Федорчука встретятся с командой Марокко. Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Ранее Юрий Вирт признался, что звонил по телефону Артему Довбику после скандальных высказываний в адрес форварда национальной сборной Украины.

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Валерий Федорчук Юрий Вирт Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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