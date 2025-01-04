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  4. Известно, сколько заработала Калинина за полуфинал на турнире в Брисбене
WTA
04 января 2025, 18:58 |
1424
0

Известно, сколько заработала Калинина за полуфинал на турнире в Брисбене

Ангелина не сумела пробиться в решающий поединок, уступив Полине Кудерметовой

04 января 2025, 18:58 |
1424
0
Известно, сколько заработала Калинина за полуфинал на турнире в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила Полине Кудерметовой со счетом 4:6, 3:6 в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

За свои выступления на первых соревнованиях сезона Калинина заработала $69 650, а также 195 очков.

Помимо Калининой, в основной сетке одиночного разряда также выступили Марта Костюк и Даяна Ястремская. Обе вылетели во 2-м раунде и получили по $12 300.

В квалификации пятисотника сыграла Анастасия Соболева. Она преодолела первый раунд отбора, но в финале проиграла Мэддисон Инглис. Анастасия за одну победу получила чек в $8 900.

В парном разряде Брисбен выступили три украинки: сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Костюк. Надежда и Марта проиграли со своими напарницами в 1/8 финала и заработали по $4 765. Людмила с Чжань Хаоцин уступила в четвертьфинале и получила 7 тысяч долларов.

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Ангелина Калинина Марта Костюк Даяна Ястремская призовые Анастасия Соболева Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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