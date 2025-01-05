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Италия
05 января 2025, 09:10 | Обновлено 05 января 2025, 09:12
402
0

«Он это умеет, но..» Легенда Ювентуса рассказал, что нужно улучшить Довбику

Анджело Ди Ливио назвал слабую сторону игры Артема

05 января 2025, 09:10 | Обновлено 05 января 2025, 09:12
402
0
«Он это умеет, но..» Легенда Ювентуса рассказал, что нужно улучшить Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный эксфутболист туринского Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио рассказал, над чем нужно работать украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«Он умеет бить правой ногой, и он продемонстрировал это в Милане. Но ему нужно совершенствовать свою игру в этом аспекте», – сказал бывший футболист в эфире Retesport.

В составе Ювентуса Ди Ливио трижды выигрывал итальянскую Серию А. В 1996 году он помог команде одержать победу в Лиге чемпионов. Всего с туринским клубом выиграл 9 трофеев. В составе сборной Италии Анджело сыграл 40 матчей.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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