«Он это умеет, но..» Легенда Ювентуса рассказал, что нужно улучшить Довбику

Легендарный эксфутболист туринского Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио рассказал, над чем нужно работать украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«Он умеет бить правой ногой, и он продемонстрировал это в Милане. Но ему нужно совершенствовать свою игру в этом аспекте», – сказал бывший футболист в эфире Retesport.

В составе Ювентуса Ди Ливио трижды выигрывал итальянскую Серию А. В 1996 году он помог команде одержать победу в Лиге чемпионов. Всего с туринским клубом выиграл 9 трофеев. В составе сборной Италии Анджело сыграл 40 матчей.