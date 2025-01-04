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Италия
04 января 2025, 14:50 |
743
1

Лидер Ромы уже не хочет уходить. Скоро будет новый контракт

Дибала всем доволен в Риме

04 января 2025, 14:50 |
743
1
Лидер Ромы уже не хочет уходить. Скоро будет новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ромы» Пауло Дибала, несмотря на шансы перейти в чемпионат Саудовской Аравии или Турции, решил остаться в римской команде.

Контракт игрока завершается летом 2025 года, а уже 15 января прекращает действие пункт, который позволяет приобрести аргентинца за 15 миллионов евро.

Кроме того, в ближайшее время Пауло достигнет количества матчей в сезоне, которое автоматически продлит его договор еще на сезон.

Сообщается, что после появления в команде тренера Клаудио Раньери Дибала доволен тем, как складывается ситуация, поэтому пока отложил переезд в Саудовскую Аравию или другой чемпионат с высокими зарплатами.

В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Рома Рим Пауло Дибала Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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