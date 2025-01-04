Лидер Ромы уже не хочет уходить. Скоро будет новый контракт

Форвард «Ромы» Пауло Дибала, несмотря на шансы перейти в чемпионат Саудовской Аравии или Турции, решил остаться в римской команде.

Контракт игрока завершается летом 2025 года, а уже 15 января прекращает действие пункт, который позволяет приобрести аргентинца за 15 миллионов евро.

Кроме того, в ближайшее время Пауло достигнет количества матчей в сезоне, которое автоматически продлит его договор еще на сезон.

Сообщается, что после появления в команде тренера Клаудио Раньери Дибала доволен тем, как складывается ситуация, поэтому пока отложил переезд в Саудовскую Аравию или другой чемпионат с высокими зарплатами.

В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.