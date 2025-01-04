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  4. Калинина подвели итоги своих выступлений на первом турнире в сезоне
WTA
04 января 2025, 09:20 |
107
0

Калинина подвели итоги своих выступлений на первом турнире в сезоне

Ангелина поделилась публикацией в своем Instagram

04 января 2025, 09:20 |
107
0
Калинина подвели итоги своих выступлений на первом турнире в сезоне
Instagram. Ангелина Калинина

27-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) поделилась публикацией в своем Instagram.

«Великолепное начало сезона, продолжаем совершенствоваться ежедневно 🎾✌🏻 Спасибо, Брисбен 🙌», – подписан пост.

4 января Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, где выиграла 4 матча и добралась до полуфинала. Для Ангелины это былт первые соревнования в новом сезоне.

На следующей неделе Калинина сыграет в Хобарте. В 1-м раунде она встретится с Кларой Таусон.

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Ангелина Калинина WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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