WTA04 января 2025, 09:20 |
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Калинина подвели итоги своих выступлений на первом турнире в сезоне
Ангелина поделилась публикацией в своем Instagram
04 января 2025, 09:20 |
107
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27-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) поделилась публикацией в своем Instagram.
«Великолепное начало сезона, продолжаем совершенствоваться ежедневно 🎾✌🏻 Спасибо, Брисбен 🙌», – подписан пост.
4 января Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, где выиграла 4 матча и добралась до полуфинала. Для Ангелины это былт первые соревнования в новом сезоне.
На следующей неделе Калинина сыграет в Хобарте. В 1-м раунде она встретится с Кларой Таусон.
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