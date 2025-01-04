Калинина подвели итоги своих выступлений на первом турнире в сезоне

27-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) поделилась публикацией в своем Instagram.

«Великолепное начало сезона, продолжаем совершенствоваться ежедневно 🎾✌🏻 Спасибо, Брисбен 🙌 », – подписан пост.

4 января Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, где выиграла 4 матча и добралась до полуфинала. Для Ангелины это былт первые соревнования в новом сезоне.

На следующей неделе Калинина сыграет в Хобарте. В 1-м раунде она встретится с Кларой Таусон.