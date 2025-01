25-летний теннисист Томаш Махач (АТР 25) не сумел продолжить поединок против Тейлора Фритца (АТР 4) в полуфинальном матчевом противостоянии сборных Чехии и США на United Cup 2025.

Махач выиграл первый сет на тай-брейке и побеждал во втором 5:2. В 8-м гейме на приеме Томаш заработал два матчбола, но не сумел их реализовать, после чего проиграл еще три гейма и затем отказался продолжить поединок при 5:6.

После проигранного 11-го гейма на подаче Махач распсиховался в боксе своей сборной:

«Это уже 6-й раз, когда я прихожу сюда с судорогами, я не собираюсь снова страдать, мне все равно, мне это совсем не нравится, я борюсь уже 4 гейма, а этот парень [Фритц] просто продолжает отбивать мячи в другую сторону. Я больше не буду играть, я не собираюсь выставлять себя дураком, я больше не буду играть, у меня нет шансов на победу. Я не могу нормально выпрыгивать на подаче», – в ярости кричал Махач, бросив ракетку.

Походя к судейской вышке, Махач указывал на правое бедро.

После отказа Томаша сборная США вышла в финал United Cup, поскольку ранее американцам первое очков принесла Коко Гауфф после победы над Каролиной Муховой.

ВИДЕО. Теннисист упустил 2 матчбола, вышел из себя и снялся, хотя побеждал

Emotions running high... Broken as he served for the match, Tomas Machac lets his frustrations show at the #UnitedCup pic.twitter.com/TSSmXkUKMx

Not the ending we wanted to see.



In the midst of a rollercoaster second set, Tomas Machac retires to send team USA into the #UnitedCup final pic.twitter.com/fp2b9Gkydk