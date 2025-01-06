ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины, поделилась фотографиями с отдыха, который она проводит со своей дочерью.

«Mamskiy vibe🐷», – подписала пост Анастасия, показав фото своей великолепной фигуры на фоне моря.

Аудитория инфлюенсерки оценила красоту Анастасии и удостоила комплиментами дочь:

«Такие красивые», «Конфетки 🎀», «Просто восхищаюсь 😍😍😍 котя».

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Жена Ефима Конопли проводит свой отпуск заграницей и делится инсайтами со своей аудиторией:

«Не во всём нужно искать смысл. И точно не в жизненном пути. Вдыхая воздух, наблюдая и созидая. Мы приходим к тому, что смысл- понятие эфемерное. Есть здесь и сейчас. Моменты, воспоминания, любовь и счастье. В этом вся ценность. Наполненная теплом и любовью душа способна исцелять, направлять и умиротворять. Пусть Бог даёт возможности, а мы в ответе за их применение», – советует Анастасия.

«Я знаю какая ты ❤️», – вот так ответил на этот инсайт Ефим Конопля своей жене.