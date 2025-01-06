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06 января 2025, 08:20 |
1325
2

ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой

Анастасия Конопля показывает насколько она счастлива в роли мамы

06 января 2025, 08:20 |
1325
2
ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины, поделилась фотографиями с отдыха, который она проводит со своей дочерью.

«Mamskiy vibe🐷», – подписала пост Анастасия, показав фото своей великолепной фигуры на фоне моря.

Аудитория инфлюенсерки оценила красоту Анастасии и удостоила комплиментами дочь:

«Такие красивые», «Конфетки 🎀», «Просто восхищаюсь 😍😍😍 котя».

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Жена Ефима Конопли проводит свой отпуск заграницей и делится инсайтами со своей аудиторией:

«Не во всём нужно искать смысл. И точно не в жизненном пути. Вдыхая воздух, наблюдая и созидая. Мы приходим к тому, что смысл- понятие эфемерное. Есть здесь и сейчас. Моменты, воспоминания, любовь и счастье. В этом вся ценность. Наполненная теплом и любовью душа способна исцелять, направлять и умиротворять. Пусть Бог даёт возможности, а мы в ответе за их применение», – советует Анастасия.

«Я знаю какая ты ❤️», – вот так ответил на этот инсайт Ефим Конопля своей жене.

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фото lifestyle Ефим Конопля Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Serhii P.
Типова футбольна шльондра. Перейшла трансфером від Дениса Попова до Коноплі. Їй без-різниці, хто її буде шпокати, навіть рудий, лиш би футболіст з грошима.
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+1
Роман Роизин
Она искала серебро а нашла Золото ( коноплю)
 Отличный футболист
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0
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