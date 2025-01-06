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  4. «В Хорватии мечтают о Коломойском». Тренер клуба УПЛ шокировал заявлением
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 14:24 |
1112
0

«В Хорватии мечтают о Коломойском». Тренер клуба УПЛ шокировал заявлением

Младен Бартулович высказался о футболе на своей родине

06 января 2025, 14:24 |
1112
0
«В Хорватии мечтают о Коломойском». Тренер клуба УПЛ шокировал заявлением
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович высказался об уровне хорватского футбола:

«В Хорватии не самые лучшие условия, что касается стадионов, инфраструктуры. Только начинаются появляться базы, как у украинских клубов. В Хорватии мечтают о людях, которые бы вкладывали такие деньги, как Коломойский или другие олигархи, которые бы построили инфраструктуры. В последнее время начались государственные программы, по которым строятся поля, базы. Но в то же время хорватских игроков отличают талант, характер, большая любовь к своей стране. Такой патриотизм воспитала югославская война. Способствует развитию игроков и климат. Помню, мальчиком с утра до ночи пропадал на футбольном поле. В Украине же с ноября по февраль поля плохие, а летом, когда можно играть, у нас отпуск. Если серьезно, считаю, что нынешнее молодое поколение украинцев очень талантливое. Много игроков в зарубежных клубах. Надо их сплотить и сделать из сборной культ. В Хорватии говорят именно так: сборная - это культ. Люди приезжают играть именно за свою страну, и за счет этого Хорватия достигает результатов. Талант плюс характер плюс организация всех процессов.

У юношеских и молодежной сборной Украины часто есть хорошие результаты. У Хорватии такого нет. Возможно, потому, что акцент на подготовке индивидуальностей, и каждый год 2-3 новичка попадают в национальную сборную. А тренеры сборных Украины делают команду, ставят коллективную игру, и нечасто кто из игроков выделяется. Это мое мнение».

Ранее Младен Бартулович высказался о конфликте с Александром Поворознюком.

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Младен Бартулович Игорь Коломойский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Хорватии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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