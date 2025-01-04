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  4. С кем сыграет Польша? Определена финальная пара United Cup 2025
WTA
04 января 2025, 12:50 | Обновлено 04 января 2025, 12:54
306
0

С кем сыграет Польша? Определена финальная пара United Cup 2025

Вторым финалистом командного турнира стала команда США, которая одолела Чехию

04 января 2025, 12:50 | Обновлено 04 января 2025, 12:54
306
0
С кем сыграет Польша? Определена финальная пара United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

4 января проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.

Поединок все еще продолжается, но итоговый победитель уже был определен по двум одиночным играм.

Первым на корт вышли Коко Гауфф (WTA 3) и Каролина Мухова (WTA 22). Американка уверенно победила в двух сетах.

Во второй игре противостояния Тейлор Фритц (АТР 4) прошел Томаша Махача (АТР 25) на отказе во второй партии, хотя чех выиграл первый сет и Фритц во втором только должен был подавать на партию.

На смешанный парный матч, который уже не будет иметь турнирного значения, выйдут тандемы Дезире Кравчик / Денис Кудла и Габриэла Кнутсон и Патрик Рикль.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

США – Чехия – 2:0

  • Коко Гауфф Каролина Мухова – 6:1, 6:4
  • Тейлор Фритц Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач

Сборная США в финале сыграет против команды Польши, которая в своем полуфинале разбила Казахстан 3:0.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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