С кем сыграет Польша? Определена финальная пара United Cup 2025

4 января проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.

Поединок все еще продолжается, но итоговый победитель уже был определен по двум одиночным играм.

Первым на корт вышли Коко Гауфф (WTA 3) и Каролина Мухова (WTA 22). Американка уверенно победила в двух сетах.

Во второй игре противостояния Тейлор Фритц (АТР 4) прошел Томаша Махача (АТР 25) на отказе во второй партии, хотя чех выиграл первый сет и Фритц во втором только должен был подавать на партию.

На смешанный парный матч, который уже не будет иметь турнирного значения, выйдут тандемы Дезире Кравчик / Денис Кудла и Габриэла Кнутсон и Патрик Рикль.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

США – Чехия – 2:0

Коко Гауфф – Каролина Мухова – 6:1, 6:4

– Каролина Мухова – 6:1, 6:4 Тейлор Фритц – Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач

Сборная США в финале сыграет против команды Польши, которая в своем полуфинале разбила Казахстан 3:0.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей