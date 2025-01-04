С кем сыграет Польша? Определена финальная пара United Cup 2025
Вторым финалистом командного турнира стала команда США, которая одолела Чехию
4 января проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.
Поединок все еще продолжается, но итоговый победитель уже был определен по двум одиночным играм.
Первым на корт вышли Коко Гауфф (WTA 3) и Каролина Мухова (WTA 22). Американка уверенно победила в двух сетах.
Во второй игре противостояния Тейлор Фритц (АТР 4) прошел Томаша Махача (АТР 25) на отказе во второй партии, хотя чех выиграл первый сет и Фритц во втором только должен был подавать на партию.
На смешанный парный матч, который уже не будет иметь турнирного значения, выйдут тандемы Дезире Кравчик / Денис Кудла и Габриэла Кнутсон и Патрик Рикль.
United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января
США – Чехия – 2:0
- Коко Гауфф – Каролина Мухова – 6:1, 6:4
- Тейлор Фритц – Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач
Сборная США в финале сыграет против команды Польши, которая в своем полуфинале разбила Казахстан 3:0.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
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