4 января состоялось полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Казахстана.

Поляки одолели соперников со счетом 3:0. Победу прошлогодний финалист командного турнира обеспечил еще по итогам двух одиночных матчей: Ига Свентек и Хуберт Хуркач переиграли Елену Рыбакину и Александра Шевченко соответственно.

На смешанный парный поединок, который уже не имел турнирного значения, вышли тандемы Жибек Куламбаева / Александр Шевченко и Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи. Майя и Ян разбили оппонентов, отдав 5 геймов.

В финале United Cup Польша сыграет против победителей противостояния США – Чехия.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

Казахстан – Польша – 0:3

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6

Александр Шевченко – – 3:6, 2:6 Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6

Елена Рыбакина – – 6:7 (5:7), 4:6 Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелинськи – 4:6, 1:6

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup

Видеообзор матча Александр Шевченко – Хуберт Хуркач

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек

Видеообзор матча Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи