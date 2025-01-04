ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup
Поляки обеспечили себе досрочную победу по итогам одиночных игр, но выиграли и микст
4 января состоялось полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Казахстана.
Поляки одолели соперников со счетом 3:0. Победу прошлогодний финалист командного турнира обеспечил еще по итогам двух одиночных матчей: Ига Свентек и Хуберт Хуркач переиграли Елену Рыбакину и Александра Шевченко соответственно.
На смешанный парный поединок, который уже не имел турнирного значения, вышли тандемы Жибек Куламбаева / Александр Шевченко и Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи. Майя и Ян разбили оппонентов, отдав 5 геймов.
В финале United Cup Польша сыграет против победителей противостояния США – Чехия.
United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января
Казахстан – Польша – 0:3
- Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6
- Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6
- Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелинськи – 4:6, 1:6
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup
Видеообзор матча Александр Шевченко – Хуберт Хуркач
Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек
Видеообзор матчаЖибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи
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