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  4. ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup
WTA
04 января 2025, 07:02 |
124
0

ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup

Поляки обеспечили себе досрочную победу по итогам одиночных игр, но выиграли и микст

04 января 2025, 07:02 |
124
0
ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялось полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Казахстана.

Поляки одолели соперников со счетом 3:0. Победу прошлогодний финалист командного турнира обеспечил еще по итогам двух одиночных матчей: Ига Свентек и Хуберт Хуркач переиграли Елену Рыбакину и Александра Шевченко соответственно.

На смешанный парный поединок, который уже не имел турнирного значения, вышли тандемы Жибек Куламбаева / Александр Шевченко и Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи. Майя и Ян разбили оппонентов, отдав 5 геймов.

В финале United Cup Польша сыграет против победителей противостояния США – Чехия.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

Казахстан – Польша – 0:3

  • Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6
  • Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6
  • Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелинськи – 4:6, 1:6

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Как это было: Польша разбила Казахстан 3:0 на пути в финал United Cup

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Видеообзор матча Александр Шевченко – Хуберт Хуркач

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек

Видеообзор матча Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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