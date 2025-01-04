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  4. Свентек против Рыбакиной. На United Cup 2025 определен первый финалист
WTA
04 января 2025, 06:10 |
94
1

Свентек против Рыбакиной. На United Cup 2025 определен первый финалист

Сборная Польша по итогам двух одиночных матчей прошла команду Казахстана

04 января 2025, 06:10 |
94
1
Свентек против Рыбакиной. На United Cup 2025 определен первый финалист
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

4 января проходит полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Казахстана.

Поединок все еще продолжается, однако победитель уже определен по итогам двух одиночных матчей.

Первым на корт вышли Александр Шевченко (АТР 78) и Хуберт Хуркач (АТР 16). Поляк выиграл у соперника в двух сетах, отдав всего 5 геймов.

Во второй игре противостояния именитая Ига Свентек (WTA 2) не без проблем, но справилась с Еленой Рыбакиной. Полька победил в двух сетах. В первой партии она проигрывала 3:5 (40:40) на подаче, сумела перевести на тай-брейк, который взяла 7:5.

В итоге Польша стала первым финалистом United Cup 2025. В поединке за трофей Ига и компания встретятся либо с США, либо с Чехией. Поляки в третий раз выступают на командных соревнованиях в Австралии (2025 – третий розыгрыш турнира из трех). В 2023 Польша уступила США в полуфинале, а в 2024 проиграла в финале Германии.

На микст в противостоянии Казахстан – Польша, который не имеет никакого турнирного значения, вышли тандемы Жибек Куламбаева / Александр Шевченко и Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

Казахстан – Польша – 0:2

  • Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6
  • Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина United Cup Хуберт Хуркач Александр Шевченко (теннис) женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Казахстана по теннису сборная Казахстана по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ShakhtarNarodna
Все равно ❤️Ленуся Рыбакина❤️ красивая русская девушка и буду любить ее больше Свентек, и жаль что она в казахстан, а не к нам переехала.
Мы б ее любили и заботились! 🥰 😊
Но вот падёт кремле-режим, тогда уже и будем жениться и иметь счастье с русскими девушками❤️❤️❤️!
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