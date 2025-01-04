Свентек против Рыбакиной. На United Cup 2025 определен первый финалист

4 января проходит полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Казахстана.

Поединок все еще продолжается, однако победитель уже определен по итогам двух одиночных матчей.

Первым на корт вышли Александр Шевченко (АТР 78) и Хуберт Хуркач (АТР 16). Поляк выиграл у соперника в двух сетах, отдав всего 5 геймов.

Во второй игре противостояния именитая Ига Свентек (WTA 2) не без проблем, но справилась с Еленой Рыбакиной. Полька победил в двух сетах. В первой партии она проигрывала 3:5 (40:40) на подаче, сумела перевести на тай-брейк, который взяла 7:5.

В итоге Польша стала первым финалистом United Cup 2025. В поединке за трофей Ига и компания встретятся либо с США, либо с Чехией. Поляки в третий раз выступают на командных соревнованиях в Австралии (2025 – третий розыгрыш турнира из трех). В 2023 Польша уступила США в полуфинале, а в 2024 проиграла в финале Германии.

На микст в противостоянии Казахстан – Польша, который не имеет никакого турнирного значения, вышли тандемы Жибек Куламбаева / Александр Шевченко и Майя Хвалинская / Ян Зелиньськи.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

Казахстан – Польша – 0:2

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6 Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей