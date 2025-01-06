Им интересовались в Ман Сити. Игрок Динамо отреагировал на слухи о уходе
Владимир Шепелев пока сам ничего не знает
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев коротко отреагировал на слухи о скором уходе из столичного клуба:
«Пока сам ничего не знаю».
В начале 2024 года хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился интересной историей. Защитник «Арсенала» утверждал, что во времена его игры в «Манчестер Сити» Микель Артета спрашивал у него о Владимире Шепелеве.
В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч на клубном уровне, отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.
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