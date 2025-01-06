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  4. Им интересовались в Ман Сити. Игрок Динамо отреагировал на слухи о уходе
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 14:41 |
1021
0

Им интересовались в Ман Сити. Игрок Динамо отреагировал на слухи о уходе

Владимир Шепелев пока сам ничего не знает

06 января 2025, 14:41 |
1021
0
Им интересовались в Ман Сити. Игрок Динамо отреагировал на слухи о уходе
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев коротко отреагировал на слухи о скором уходе из столичного клуба:

«Пока сам ничего не знаю».

В начале 2024 года хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился интересной историей. Защитник «Арсенала» утверждал, что во времена его игры в «Манчестер Сити» Микель Артета спрашивал у него о Владимире Шепелеве.

В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч на клубном уровне, отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.

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Владимир Шепелев Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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