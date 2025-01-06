Испания06 января 2025, 14:56 | Обновлено 06 января 2025, 15:15
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Нужно играть. Топ-талант Барселоны решил уйти в аренду
Фати намерен покинуть каталонскую команду
06 января 2025, 14:56 | Обновлено 06 января 2025, 15:15
341
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По информации СМИ, талантливый вингер «Барселоны» Ансу Фати принял решение покинуть команду и на правах аренды провести вторую часть сезона в другой команде.
Фати, который восстановился после тяжелой травмы, провел в сезоне лишь 8 матчей и не пользуется большим доверием наставника Ханса-Дитера Флика.
При этом Ансу не хочет уходить на полноценном трансфере и еще надеется закрепиться в каталонской команде.
Контракт 22-летнего игрока с клубом истекает в 2027 году.
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Якщо ти- топ-талант- то ти граєш в основі і ніхто тебе нікуди не віддасть! А якщо ти не виграєш конкуренції то який же ти тоді талант!????