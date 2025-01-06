Нужно играть. Топ-талант Барселоны решил уйти в аренду

По информации СМИ, талантливый вингер «Барселоны» Ансу Фати принял решение покинуть команду и на правах аренды провести вторую часть сезона в другой команде.

Фати, который восстановился после тяжелой травмы, провел в сезоне лишь 8 матчей и не пользуется большим доверием наставника Ханса-Дитера Флика.

При этом Ансу не хочет уходить на полноценном трансфере и еще надеется закрепиться в каталонской команде.

Контракт 22-летнего игрока с клубом истекает в 2027 году.