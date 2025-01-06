Легендарный экс-игрок Барселоны возглавит сборную Индонезии

48-летний нидерландский тренер Патрик Клюйверт в ближайшее время возглавит сборную Индонезии.

По информации издания Telegraaf, бывший звездный футболист «Барселоны» ставит перед собой цель вывести сборную на чемпионат мира 2026 года.

Патрик Клюйверт провел за «Барселону» 182 матча, в которых забил 90 голов.

После завершения игровой карьеры он работал ассистентом тренера в нидерландских клубах АЗ Алкмар и «Неймеген», а также в сборной Камеруна. Кроме того, Клюйверт занимал пост главного тренера сборной Кюрасао.

Последним местом работы специалиста была «Барселона», где он исполнял обязанности директора детской академии.

После шести туров квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Индонезии занимает третье место в группе, где её соперниками являются Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн и Китай.