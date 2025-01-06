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06 января 2025, 13:36 | Обновлено 06 января 2025, 13:44
657
0

Легендарный экс-игрок Барселоны возглавит сборную Индонезии

Патрик Клюйверт возвращается к тренерской деятельности

06 января 2025, 13:36 | Обновлено 06 января 2025, 13:44
657
0
Легендарный экс-игрок Барселоны возглавит сборную Индонезии
Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний нидерландский тренер Патрик Клюйверт в ближайшее время возглавит сборную Индонезии.

По информации издания Telegraaf, бывший звездный футболист «Барселоны» ставит перед собой цель вывести сборную на чемпионат мира 2026 года.

Патрик Клюйверт провел за «Барселону» 182 матча, в которых забил 90 голов.

После завершения игровой карьеры он работал ассистентом тренера в нидерландских клубах АЗ Алкмар и «Неймеген», а также в сборной Камеруна. Кроме того, Клюйверт занимал пост главного тренера сборной Кюрасао.

Последним местом работы специалиста была «Барселона», где он исполнял обязанности директора детской академии.

После шести туров квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Индонезии занимает третье место в группе, где её соперниками являются Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн и Китай.

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Патрик Клюйверт Барселона назначение тренера сборная Индонезии по футболу чемпионат мира по футболу
Олександр Сільченко Источник: De Telegraaf
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