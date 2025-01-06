ВИДЕО. Ризнык получил награду для лучшего игрока Шахтера в 2024 году

Продолжаются сборы «Шахтера» в турецком Белеке, куда чемпионы Украины прибыли накануне.

В воскресенье, 5 января, донецкая команда провела вторую тренировку на турецком юге.

К старту занятия тренерский штаб и партнеры поздравили Дмитрия Ризныка с наградой лучшему игроку «Шахтера» в 2024 году.

Награду вратарю почетно вручил наставник горняков Марино Пушич.