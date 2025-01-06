Украина. Премьер лига06 января 2025, 06:31 | Обновлено 06 января 2025, 06:34
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ВИДЕО. Ризнык получил награду для лучшего игрока Шахтера в 2024 году
Награду вратарю вручил коуч горняков Марино Пушич
06 января 2025, 06:31 | Обновлено 06 января 2025, 06:34
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Продолжаются сборы «Шахтера» в турецком Белеке, куда чемпионы Украины прибыли накануне.
В воскресенье, 5 января, донецкая команда провела вторую тренировку на турецком юге.
К старту занятия тренерский штаб и партнеры поздравили Дмитрия Ризныка с наградой лучшему игроку «Шахтера» в 2024 году.
Награду вратарю почетно вручил наставник горняков Марино Пушич.
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