«Мог бы сделать нечто большее». СМИ оценили игру Довбика против Лацио
Украинский нападающий «Ромы» не сумел отличиться результативными действиями
5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Лацио».
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле 74 минуты, но не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:
«Игра в оттяжке, которая выводит из строя линию защиты соперника. Он мог бы сделать что-то большее, но его труд и так ценен».
В итоге журналисты поставили Артему 6.5 балла из 10 возможных.
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