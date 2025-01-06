Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января

7 января продолжатся матчи одиночного и парного разрядов на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

Во вторник на австралийские корты выйдут четыре представительницы Украины: Марта Костюк, Надежда Киченок, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Костюк начнет выступления в одиночке в Аделаиде, а Киченок – на тех же соревнованиях, но в паре. Ястремская и Калинина стартуют на турнире в Хобарте.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Аделаиде, 7 января

WTA 500 Аделаида. 1/16 финала. Одиночный разряд

Корт №4. 3-й запуск (не ранее 06:00 по Киеву)

Марта Костюк (WTA 18) – Эшлин Крюгер (WTA 54) [LL]

WTA 500 Аделаида. 1/8 финала. Парный разряд

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 02:30 по Киеву)

Надежда Киченок / Лейла Фернандес – Дезире Кравчик / Джулиана Олмос

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Хобарте, 7 января

WTA 250 Хобарт. 1/16 финала. Одиночный разряд

Centre Court . 1-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)

Даяна Ястремская (WTA 33) [1] – Кэти Волынец (WTA 58)

West Court. 4-й запуск (не ранее 07:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (WTA 55) – Лючия Бронцетти (WTA 73)