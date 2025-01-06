Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января
Во вторник на австралийские корты выйдут четыре украинские теннисистки
7 января продолжатся матчи одиночного и парного разрядов на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.
Во вторник на австралийские корты выйдут четыре представительницы Украины: Марта Костюк, Надежда Киченок, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Костюк начнет выступления в одиночке в Аделаиде, а Киченок – на тех же соревнованиях, но в паре. Ястремская и Калинина стартуют на турнире в Хобарте.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Аделаиде, 7 января
WTA 500 Аделаида. 1/16 финала. Одиночный разряд
Корт №4. 3-й запуск (не ранее 06:00 по Киеву)
Марта Костюк (WTA 18) – Эшлин Крюгер (WTA 54) [LL]
WTA 500 Аделаида. 1/8 финала. Парный разряд
Корт №2. 1-й запуск (не ранее 02:30 по Киеву)
Надежда Киченок / Лейла Фернандес – Дезире Кравчик / Джулиана Олмос
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Хобарте, 7 января
WTA 250 Хобарт. 1/16 финала. Одиночный разряд
Centre Court. 1-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)
Даяна Ястремская (WTA 33) [1] – Кэти Волынец (WTA 58)
West Court. 4-й запуск (не ранее 07:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (WTA 55) – Лючия Бронцетти (WTA 73)
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