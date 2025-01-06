Пейтон Стернс – Паула Бадоса. Потенциальная соперница Костюк. Видеообзор

6 января испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 12) переиграла Пейтон Стернс (США, WTA 47) в 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Поединок завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 в пользу испанки за 2 часа и 45 минут. Паула во второй раз переиграла Стернс.

Во 2-м раунде пятисотника в Аделаиде Бадоса может сыграть против украинки Марты Костюк (WTA 18), если она одолеет Эшлин Крюгер (США, WTA 54).

Видеообзор матча Пейтон Стернс – Паула Бадоса