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  4. «Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
Испания
06 января 2025, 13:49 |
1174
7

«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией

У игрока проблемы с выступлениями на этом стадионе

06 января 2025, 13:49 |
1174
7
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор в матче чемпионата Испании против «Валенсии» получил красную карточку за грубые действия против вратаря соперника и рискует получить дисквалификацию.

По информации испанских СМИ, бразилец еще в перерыве сказал партнерам, что ему тяжело нормально играть из-за обидных и расистских выкриков болельщиков «Валенсии».

«Я уже на пределе, большое напряжение», – сказал Винисиус в раздевалке, отметив поведение фанов соперника.

После игры Жуниор признал свою вину и перед командой не использовал это как оправдание.

В прошлом сезоне именно болельщики «Валенсии» спровоцировали скандал расистскими выкриками в адрес Винисиуса. В итоге три фана получили тюремные сроки.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу расизм
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 7
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Saar
Мля, яке ж воно тільки баба! Так, расизму не місце! Але ж всі грають. У всіх є якісь проблеми, але виконують свою роботу. А цей , як тільки не отримав ЗМ, хоча півроку про нього тільки й говорили, але потім отримав звання кращого гравця року по версії ФІФА,-зразу вхопив "зірку" і тепер , наче, йому всі винні щось!
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+1
ДонЛуган
Ути бедненький ! Обижается на рассизм ! Да если б не португальцы и испанцы в свое время бегал бы ты щас не за мячиком за хреналиард денег , а за кабаном по джунглям Бразилии с копьём и голым задом   
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+1
Перець
та всім пох
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+1
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