«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
У игрока проблемы с выступлениями на этом стадионе
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор в матче чемпионата Испании против «Валенсии» получил красную карточку за грубые действия против вратаря соперника и рискует получить дисквалификацию.
По информации испанских СМИ, бразилец еще в перерыве сказал партнерам, что ему тяжело нормально играть из-за обидных и расистских выкриков болельщиков «Валенсии».
«Я уже на пределе, большое напряжение», – сказал Винисиус в раздевалке, отметив поведение фанов соперника.
После игры Жуниор признал свою вину и перед командой не использовал это как оправдание.
В прошлом сезоне именно болельщики «Валенсии» спровоцировали скандал расистскими выкриками в адрес Винисиуса. В итоге три фана получили тюремные сроки.
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