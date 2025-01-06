«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор в матче чемпионата Испании против «Валенсии» получил красную карточку за грубые действия против вратаря соперника и рискует получить дисквалификацию.

По информации испанских СМИ, бразилец еще в перерыве сказал партнерам, что ему тяжело нормально играть из-за обидных и расистских выкриков болельщиков «Валенсии».

«Я уже на пределе, большое напряжение», – сказал Винисиус в раздевалке, отметив поведение фанов соперника.

После игры Жуниор признал свою вину и перед командой не использовал это как оправдание.

В прошлом сезоне именно болельщики «Валенсии» спровоцировали скандал расистскими выкриками в адрес Винисиуса. В итоге три фана получили тюремные сроки.