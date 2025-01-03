Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Он феерил на Евро

Бывший футболист «Днепра», а сегодня наставник «Александрии» Руслан Ротань назвал лучшего украинского футболиста в 2024 году. Ротань отметил Анатолия Трубина, Георгия Судакова и Михаила Мудрика.

Анатолий Трубин Георгий Судаков Михаил Мудрик

Анатолий Трубин стабильно отыграл прошлый сезон за «Бенфику», а на Евро-2024 показал мощную игру, получив дважды приз «Лев матча». В этом сезоне на счету Трубина 23 матча, 16 пропущенных голов и 11 сухих поединков.

Ранее Трубин получил признание от Мирона Маркевича.