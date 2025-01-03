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Сборная УКРАИНЫ
03 января 2025, 03:33 |
168
0

Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Он феерил на Евро

Известный тренер высоко оценил Анатолия Трубина

03 января 2025, 03:33 |
168
0
Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024. Он феерил на Евро
УАФ. Руслан Ротань

Бывший футболист «Днепра», а сегодня наставник «Александрии» Руслан Ротань назвал лучшего украинского футболиста в 2024 году. Ротань отметил Анатолия Трубина, Георгия Судакова и Михаила Мудрика.

  1. Анатолий Трубин
  2. Георгий Судаков
  3. Михаил Мудрик

Анатолий Трубин стабильно отыграл прошлый сезон за «Бенфику», а на Евро-2024 показал мощную игру, получив дважды приз «Лев матча». В этом сезоне на счету Трубина 23 матча, 16 пропущенных голов и 11 сухих поединков.

Ранее Трубин получил признание от Мирона Маркевича.

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Руслан Ротань Анатолий Трубин Георгий Судаков Михаил Мудрик сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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