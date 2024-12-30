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30 декабря 2024, 11:47 |
795
0

Без Лунина. Маркевич назвал трех лучших украинских футболистов

Известный украинский тренер отметил Забарного, Довбика и Трубина

30 декабря 2024, 11:47 |
795
0
Без Лунина. Маркевич назвал трех лучших украинских футболистов
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич выбрал тройку лучших футболистов Украины в 2024 году:

  • 1. Илья Забарный («Борнмут»)
  • 2. Артем Довбик («Рома»)
  • 3. Анатолий Трубин («Бенфика»)

Интересно, что в топ-3 Мирона Маркевича не попал вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который в 2024 году выиграл вместе со своим клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и ряд менее весомых трофеев.

Ранее тройку лучших футболистов Украины в 2024 году выбрал Йожеф Сабо.

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лучший игрок Борнмут Илья Забарный Артем Довбик Рома Рим Анатолий Трубин Бенфика Мирон Маркевич
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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