Другие новости30 декабря 2024, 11:47 |
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Без Лунина. Маркевич назвал трех лучших украинских футболистов
Известный украинский тренер отметил Забарного, Довбика и Трубина
30 декабря 2024, 11:47 |
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Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич выбрал тройку лучших футболистов Украины в 2024 году:
- 1. Илья Забарный («Борнмут»)
- 2. Артем Довбик («Рома»)
- 3. Анатолий Трубин («Бенфика»)
Интересно, что в топ-3 Мирона Маркевича не попал вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который в 2024 году выиграл вместе со своим клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и ряд менее весомых трофеев.
Ранее тройку лучших футболистов Украины в 2024 году выбрал Йожеф Сабо.
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