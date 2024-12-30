Без Лунина. Маркевич назвал трех лучших украинских футболистов

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич выбрал тройку лучших футболистов Украины в 2024 году:

1. Илья Забарный («Борнмут»)

2. Артем Довбик («Рома»)

3. Анатолий Трубин («Бенфика»)

Интересно, что в топ-3 Мирона Маркевича не попал вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который в 2024 году выиграл вместе со своим клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и ряд менее весомых трофеев.

Ранее тройку лучших футболистов Украины в 2024 году выбрал Йожеф Сабо.