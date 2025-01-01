Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
В четвертьфинале Италия встретится с Чехией, а Польша проведет поединок с британцами
На командном турнире United Cup 2025 определились все участники плей-офф.
1 января в четвертьфинал пробились сборные Великобритании и Польши. Они проведут очное противостояние на старте плей-офф (2 января).
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В еще одном четвертьфинале сойдутся Италия и Чехия. Итальянцы и чехи встретятся на кортах Сиднея 3 января.
Также уже определены первые два полуфиналиста: Казахстан и США. Казахстанцы выиграли у Германии, а американцы прошли Китай.
Сетка плей-офф United Cup 2025
Итоговые таблицы групп на United Cup 2025:
Лучшие команды, занявшие вторые места в группах (Перт и Сидней)
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