Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные

На командном турнире United Cup 2025 определились все участники плей-офф.

1 января в четвертьфинал пробились сборные Великобритании и Польши. Они проведут очное противостояние на старте плей-офф (2 января).

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В еще одном четвертьфинале сойдутся Италия и Чехия. Итальянцы и чехи встретятся на кортах Сиднея 3 января.

Также уже определены первые два полуфиналиста: Казахстан и США. Казахстанцы выиграли у Германии, а американцы прошли Китай.

Сетка плей-офф United Cup 2025

Итоговые таблицы групп на United Cup 2025:

Лучшие команды, занявшие вторые места в группах (Перт и Сидней)