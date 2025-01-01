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WTA
01 января 2025, 21:29 |
205
0

Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные

В четвертьфинале Италия встретится с Чехией, а Польша проведет поединок с британцами

01 января 2025, 21:29 |
205
0
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

На командном турнире United Cup 2025 определились все участники плей-офф.

1 января в четвертьфинал пробились сборные Великобритании и Польши. Они проведут очное противостояние на старте плей-офф (2 января).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В еще одном четвертьфинале сойдутся Италия и Чехия. Итальянцы и чехи встретятся на кортах Сиднея 3 января.

Также уже определены первые два полуфиналиста: Казахстан и США. Казахстанцы выиграли у Германии, а американцы прошли Китай.

Сетка плей-офф United Cup 2025

Итоговые таблицы групп на United Cup 2025:

Лучшие команды, занявшие вторые места в группах (Перт и Сидней)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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