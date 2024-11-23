Реакция Маррея на новость о том, что он будет тренировать Джоковича

23 ноября появилась информация о том, что именитый британский экс-теннисист Энди Маррей будет тренировать легендарного серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Сэр Энди прокомментировал новый, уникальный и первый этап в своей уже тренерской карьере:

«Я присоединюсь к команде Новака во время предсезонной подготовки и помогу ему подготовиться к Australian Open.

Я в предвкушении и с нетерпением жду времени, когда встану по одну сторону сетки с Новаком и буду помогать ему добиться его целей», – заявил британец.

Australian Open 2025 пройдет с 12 по 25 января. Новак 10 раз побеждал на кортах Мельбурна, в том числе и в прошлом сезоне.