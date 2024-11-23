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Australian Open
23 ноября 2024, 20:29 |
180
0

Реакция Маррея на новость о том, что он будет тренировать Джоковича

Энди и Ноле будут сотрудничать до конца Australian Open 2025

23 ноября 2024, 20:29 |
180
0
Реакция Маррея на новость о том, что он будет тренировать Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Энди Маррей

23 ноября появилась информация о том, что именитый британский экс-теннисист Энди Маррей будет тренировать легендарного серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Сэр Энди прокомментировал новый, уникальный и первый этап в своей уже тренерской карьере:

«Я присоединюсь к команде Новака во время предсезонной подготовки и помогу ему подготовиться к Australian Open.

Я в предвкушении и с нетерпением жду времени, когда встану по одну сторону сетки с Новаком и буду помогать ему добиться его целей», – заявил британец.

Australian Open 2025 пройдет с 12 по 25 января. Новак 10 раз побеждал на кортах Мельбурна, в том числе и в прошлом сезоне.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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