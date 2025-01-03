Салах назвал своего кумира. Это не Месси, не Роналду и даже не Пеле

32-летний лидер лидер английского Ливерпуля Мохамед Салах из Египта дал больше интервью журналисту Фреду Калдейре.

В разговоре с репортером египтянин заявил, что его кумиром является легендарный бразилец Роналдо «Зубастик».

Роналдо дважды за карьеру выигрывал Золотой мяч (1997, 2002). Карьеру бразильский экс-форвард завершил в 2011 году.

Салах перешел в Ливерпуль в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.