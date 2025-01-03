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  4. Салах назвал своего кумира. Это не Месси, не Роналду и даже не Пеле
Англия
03 января 2025, 03:59 |
171
0

Салах назвал своего кумира. Это не Месси, не Роналду и даже не Пеле

Лидер Ливерпуля заявил, что его идолом является Роналдо «Зубастик»

03 января 2025, 03:59 |
171
0
Салах назвал своего кумира. Это не Месси, не Роналду и даже не Пеле
Twitter. Мохамед Салах и Фреду Калдейре

32-летний лидер лидер английского Ливерпуля Мохамед Салах из Египта дал больше интервью журналисту Фреду Калдейре.

В разговоре с репортером египтянин заявил, что его кумиром является легендарный бразилец Роналдо «Зубастик».

Роналдо дважды за карьеру выигрывал Золотой мяч (1997, 2002). Карьеру бразильский экс-форвард завершил в 2011 году.

Салах перешел в Ливерпуль в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

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Роналдо Мохамед Салах Ливерпуль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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