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  4. Новак Джокович – Рейлли Опелка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
03 января 2025, 02:35 |
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Новак Джокович – Рейлли Опелка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира АТР 250 в Брисбене

03 января 2025, 02:35 |
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Новак Джокович – Рейлли Опелка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

3 января состоятся матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В последнем поединке игрового дня на корте сойдутся Новак Джокович (Сербия, AТР 7) и Рейлли Опелка (США, ATP 293). Поединок начнется 6-м запуском не ранее 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

В полуфинале победитель противостояния сыграет либо против Джованни Мпеши Перрикара, либо против Якуба Меншика.

📺 Видеотрансляция

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Рейлли Опелка Новак Джокович смотреть онлайн ATP Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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