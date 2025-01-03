ATP03 января 2025, 02:35 |
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Новак Джокович – Рейлли Опелка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира АТР 250 в Брисбене
03 января 2025, 02:35 |
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3 января состоятся матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.
В последнем поединке игрового дня на корте сойдутся Новак Джокович (Сербия, AТР 7) и Рейлли Опелка (США, ATP 293). Поединок начнется 6-м запуском не ранее 12:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
В полуфинале победитель противостояния сыграет либо против Джованни Мпеши Перрикара, либо против Якуба Меншика.
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