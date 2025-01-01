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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 22:06 | Обновлено 01 января 2025, 22:20
2449
1

Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться

Олег Федорчук высказался об объединении двух команд из Львова

01 января 2025, 22:06 | Обновлено 01 января 2025, 22:20
2449
1
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
УПЛ

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua назвал причину объединения львовских «Руха» и «Карпат» в одну команду.

– По вашему мнению, только финансовая составляющая побудила Козловского сесть за стол переговоров об объединении с владельцем «Карпат» Владимиром Маткивским?

– То, что у Козловского было определенное разочарование выступлением «Руха» в текущем чемпионате – несомненно. Поэтому и не на пустом месте возникли разговоры об изменениях у руля команды. Хотя я считаю, что «Рух» – самобытная команда, которую ни с кем не перепутаешь в Украине. Возможно, «Рух», действительно, где-то притормозил, но не забывайте о молодом возрасте футболистов, которые составляли основу молодежной сборной Украины.

Во-вторых, не исключено, что Козловский ожидал, что этот футбольный проект скорее будет приносить прибыль от продажи игроков. Этого не произошло. «Рух» до еврокубков не дорос, а иначе рассчитывать на какую-то весомую выгоду – не стоит. В конце концов, я не думаю, что это объединение принесет Козловскому какие-то прибыли, скорее, что он пошел на это соглашение, чтобы застраховаться от еще больших потерь.

Ранее были названы фамилии тех, кто сменит «Рух» на «Карпаты».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Рух не те що не доріс до єврокубків, він був за крок від них, і може не захотів туди виходити. Тим більше Дніпро-1 яке вийшло в єврокубки, також розпустився. Тепер зрозуміло коли їх тренер говорив що вони ще не готові до єврокубків коли були реальними претендентами. Якщо вони за півроку "зливаються", хіба півроку тому про це вони не могли здогадуватися. Тим більше очевидно було що Карпати вийдуть в УПЛ.
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