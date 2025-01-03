ПСЖ интересуется Роналду? Фабрицио Романо отреагировал
Инсайдер утверждает, что никакие переговоры не ведутся
Легендарный 39-летний португальский форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду вряд ли станет игроком французского гранда ПСЖ.
Об этом сообщает Фабрицио Романо. Авторитетный итальянский инсайдер отреагировал на слухи в своем X (Twitter)-аккаунте:
«Несмотря на слухи, ПСЖ не ведет переговоры о подписании контракта с Криштиану Роналду. Сейчас обсуждения даже не ведутся».
В текущем сезоне на счету Роналду 19 матчей во всех турнирах за Аль-Наср, 16 голов и 3 ассиста. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.
Ранее издание AS сообщило, спортивный директор Аль-Насра Фернандо Йерро готовит предложение Криштиану Роналду по продлению соглашения.
🚨🚫 Paris Saint-Germain are not in talks to sign Cristiano Ronaldo despite reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2025
Discussions not even taking place now. pic.twitter.com/I9EQeqKh47
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч за финал Суперкубка Италии начнется в 21:00 по киевскому времени
Известный тренер высоко оценил Анатолия Трубина