ПСЖ интересуется Роналду? Фабрицио Романо отреагировал

Легендарный 39-летний португальский форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду вряд ли станет игроком французского гранда ПСЖ.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. Авторитетный итальянский инсайдер отреагировал на слухи в своем X (Twitter)-аккаунте:

«Несмотря на слухи, ПСЖ не ведет переговоры о подписании контракта с Криштиану Роналду. Сейчас обсуждения даже не ведутся».

В текущем сезоне на счету Роналду 19 матчей во всех турнирах за Аль-Наср, 16 голов и 3 ассиста. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.

Ранее издание AS сообщило, спортивный директор Аль-Насра Фернандо Йерро готовит предложение Криштиану Роналду по продлению соглашения.

🚨🚫 Paris Saint-Germain are not in talks to sign Cristiano Ronaldo despite reports.



Discussions not even taking place now. pic.twitter.com/I9EQeqKh47