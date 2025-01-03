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  4. ПСЖ интересуется Роналду? Фабрицио Романо отреагировал
Франция
03 января 2025, 03:07 |
187
0

ПСЖ интересуется Роналду? Фабрицио Романо отреагировал

Инсайдер утверждает, что никакие переговоры не ведутся

03 января 2025, 03:07 |
187
0
ПСЖ интересуется Роналду? Фабрицио Романо отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный 39-летний португальский форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду вряд ли станет игроком французского гранда ПСЖ.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. Авторитетный итальянский инсайдер отреагировал на слухи в своем X (Twitter)-аккаунте:

«Несмотря на слухи, ПСЖ не ведет переговоры о подписании контракта с Криштиану Роналду. Сейчас обсуждения даже не ведутся».

В текущем сезоне на счету Роналду 19 матчей во всех турнирах за Аль-Наср, 16 голов и 3 ассиста. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.

Ранее издание AS сообщило, спортивный директор Аль-Насра Фернандо Йерро готовит предложение Криштиану Роналду по продлению соглашения.

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Криштиану Роналду Фабрицио Романо ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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