Саудовская Аравия02 января 2025, 17:54 |
2357
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Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Португалец близок к подписанию нового контракта
02 января 2025, 17:54 |
2357
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Руководство «Аль-Насра» из Саудовской Аравии хочет продлить контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду.
Как пишет издание AS, спортивный директор Аль-Насра Фернандо Йерро готовит предложение Криштиану Роналду по продлению соглашения.
Отмечается, что переговоры начнутся в ближайшее время. Легенда чувствует себя счастливой в Саудовской Аравии и не планирует завершать карьеру.
В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Действующий контракт Криштиану с «Аль-Насром» завершается летом 2025 года.
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