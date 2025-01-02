Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду

Руководство «Аль-Насра» из Саудовской Аравии хочет продлить контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Как пишет издание AS, спортивный директор Аль-Насра Фернандо Йерро готовит предложение Криштиану Роналду по продлению соглашения.

Отмечается, что переговоры начнутся в ближайшее время. Легенда чувствует себя счастливой в Саудовской Аравии и не планирует завершать карьеру.

В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Действующий контракт Криштиану с «Аль-Насром» завершается летом 2025 года.