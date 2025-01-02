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  4. Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Саудовская Аравия
02 января 2025, 17:54 |
2357
0

Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду

Португалец близок к подписанию нового контракта

02 января 2025, 17:54 |
2357
0
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководство «Аль-Насра» из Саудовской Аравии хочет продлить контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Как пишет издание AS, спортивный директор Аль-Насра Фернандо Йерро готовит предложение Криштиану Роналду по продлению соглашения.

Отмечается, что переговоры начнутся в ближайшее время. Легенда чувствует себя счастливой в Саудовской Аравии и не планирует завершать карьеру.

В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Действующий контракт Криштиану с «Аль-Насром» завершается летом 2025 года.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: AS
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