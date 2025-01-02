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  4. Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Англия
02 января 2025, 14:19 |
981
1

Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ

Испанец имеет другое мнение

02 января 2025, 14:19 |
981
1
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил Криштиану Роналду, который заявил, что испанец несправедливо выиграл «Золотой мяч».

«Ну, это действительно стало неожиданностью, потому что он лучше всех знает, как работает эта премия и в первую очередь как выбирают победителя. В этом году журналисты, которые голосовали, решили, что я должен победить.

Вероятно, именно эти журналисты в какой-то момент проголосовали за то, чтобы он победил, и я думаю, что тогда он согласился бы», – сказал Родри.

Испанец Родри торжествовал, выиграв «Золотой мяч», опередив вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, которому все предсказывали победу.

Ранее сообщалось, что легендарный бразилец Ривалдо не понимает тех, кто голосовал за Винисиуса Жуниора.

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Криштиану Роналду Родри Винисиус Жуниор Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Комментарии 1
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Saar
Отримав ЗМ і більше в інших Світових номінаціях не був , навіть,серед фаворитів. "Липовий" чемпіон
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