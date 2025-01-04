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  4. Переговоры ведутся. Летний новичок Ливерпуль вернется на родину
Италия
04 января 2025, 21:45 |
148
0

Переговоры ведутся. Летний новичок Ливерпуль вернется на родину

Федерико Кьеза может перейти в Наполи

04 января 2025, 21:45 |
148
0
Переговоры ведутся. Летний новичок Ливерпуль вернется на родину
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может перейти в «Наполи», сообщает Footmercato.

По информации источника, «мерсисайдцы» готовы отпустить вингера в аренду. Руководство «Наполи» уже сделало предложение по аренде игрока. Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте хочет, чтобы итальянец перешел именно в «Наполи». В ближайшее время начнутся переговоры с агентом игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Кьезы в 22 миллиона евро. Итальянец присоединился к «Ливерпулю» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Контракт вингера с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 4 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» поборется за подписание Омара Мармуша.

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Федерико Кьеза Ливерпуль Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Антонио Конте
Іван Распутін Источник: Footmercato
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