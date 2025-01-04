Фламенго хотел арендовать Траоре у Шахтера с опцией выкупа, но передумал
Бразильский клуб испугали проблемы у буркинийца с коленями
Клуб бразильской Серии А «Фламенго», похоже, окончательно утратил прежний интерес к форварду «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассине Траоре.
По информации журналиста Матеуса Жилвана, «стервятники» рассчитывали договориться с «горняками» об аренде африканца на один год с опцией или обязательством выкупа, которое могло быть активировано при выполнении ряда оговоренных изначально условий.
Однако после детального изучения перманентных проблем с коленями, которые испытывает Траоре в последние полтора-два года, а также учитывая насыщенный график игр у бразильском клубном футболе, во «Фламенго» решили отказаться от сделки.
Ранее сообщалось, что в январское трансферное окно «Шахтер» хотел бы продать Траоре, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.
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