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  4. Фламенго хотел арендовать Траоре у Шахтера с опцией выкупа, но передумал
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 22:18 |
264
1

Фламенго хотел арендовать Траоре у Шахтера с опцией выкупа, но передумал

Бразильский клуб испугали проблемы у буркинийца с коленями

04 января 2025, 22:18 |
264
1
Фламенго хотел арендовать Траоре у Шахтера с опцией выкупа, но передумал
shakhtar.com. Лассина Траоре (справа)

Клуб бразильской Серии А «Фламенго», похоже, окончательно утратил прежний интерес к форварду «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассине Траоре.

По информации журналиста Матеуса Жилвана, «стервятники» рассчитывали договориться с «горняками» об аренде африканца на один год с опцией или обязательством выкупа, которое могло быть активировано при выполнении ряда оговоренных изначально условий.

Однако после детального изучения перманентных проблем с коленями, которые испытывает Траоре в последние полтора-два года, а также учитывая насыщенный график игр у бразильском клубном футболе, во «Фламенго» решили отказаться от сделки.

Ранее сообщалось, что в январское трансферное окно «Шахтер» хотел бы продать Траоре, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Лассина Траоре Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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avk2307
Добро Восход клуб из Киева тоже думал, но передумал...
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