Фламенго хотел арендовать Траоре у Шахтера с опцией выкупа, но передумал

Клуб бразильской Серии А «Фламенго», похоже, окончательно утратил прежний интерес к форварду «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассине Траоре.

По информации журналиста Матеуса Жилвана, «стервятники» рассчитывали договориться с «горняками» об аренде африканца на один год с опцией или обязательством выкупа, которое могло быть активировано при выполнении ряда оговоренных изначально условий.

Однако после детального изучения перманентных проблем с коленями, которые испытывает Траоре в последние полтора-два года, а также учитывая насыщенный график игр у бразильском клубном футболе, во «Фламенго» решили отказаться от сделки.

Ранее сообщалось, что в январское трансферное окно «Шахтер» хотел бы продать Траоре, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.